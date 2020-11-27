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Лукашенко: з новою конституцією президентом працювати не буду

Автор: РБК-Україна

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що при новій конституції вже не буде президентом. Він також зазначив, що не готує її під себе.

Про це він заявив на зустрічі з колективом однієї з лікарень Мінська, передає БЕЛТА.

За його словами, він пропонує скорегувати повноваження президента в новій конституції.

"Я прихильник нової конституції. Не тому, що демократію якусь треба. Не в демократії справа. Мене що в цій ситуації хвилює: незнайомому президенту таку конституцію віддавати не можна. Буде біда", - заявив Лукашенко.

Він підкреслив, що в Білорусі від рішення президента залежить все, тому "не дай бог прийде людина і захоче розв'язати війну". Він також виступив проти створення політичних партій, але змириться, якщо народ за це проголосує.

"Жодну конституцію я під себе не роблю. З новою конституцією я вже з вами президентом працювати не буду. Тому заспокойтеся, спокійно це переносьте", - додав Лукашенко.

Нагадаємо, раніше Лукашенко не виключив своє відсторонення від влади, але заявив, що це нібито зможе зробити народ на підставі законів і білоруської конституції.

Також він заявив про готовність Заходу повалити його з допомогою Росії.

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Новини України Олександр ЛукашенкоБілорусьПрезидент