Лукашенко: с новой конституцией президентом работать не буду
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что при новой конституции уже не будет президентом. Он также отметил, что не готовит ее под себя.
Об этом он заявил на встрече с коллективом одной из больниц Минска, передает БЕЛТА.
По его словам, он предлагает скорректировать полномочия президента в новой конституции.
"Я сторонник новой конституции. Не потому, что демократию какую-то надо. Не в демократии дело. Меня что в этой ситуации волнует: незнакомому президенту такую конституцию отдавать нельзя. Будет беда", - заявил Лукашенко.
Он подчеркнул, что в Беларуси от решения президента зависит все, поэтому "не дай бог придет человек и захочет развязать войну". Он также выступил против создания политических партий, но смирится, если народ за это проголосует.
"Никакую конституцию я под себя не делаю. С новой конституцией я уже с вами президентом работать не буду. Поэтому успокойтесь, спокойно это переносите", - добавил Лукашенко.
Напомним, ранее Лукашенко не исключил свое отстранение от власти, но заявил, что это якобы сможет сделать народ на основании законов и белорусской конституции.
Также он заявил о готовности Запада свергнуть его с помощью России.