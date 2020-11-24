ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Білорусь хоче неконфліктного діалогу з іншими країнами, - Лукашенко

Новость на русском → Мінськ, Вівторок 24 листопада 2020 10:10
Білорусь хоче неконфліктного діалогу з іншими країнами, - Лукашенко Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна дуже зацікавлена в неконфліктній співпраці з іншими країнами. Він виключає політичний тиск.

Про це він заявив сьогодні на церемонії вручення вірчих грамот послами зарубіжних країн, передає БелТА.

За словами Лукашенка, Білорусь дотримується принципів відкритості, чесності і рівноправності у діалозі з партнерами.

"З урахуванням своєї непростої історії та геополітичного становища наша країна дуже зацікавлена в неконфліктному та ефективному співробітництві з іншими країнами, в тому числі і західними", - заявив він.

Нагадаємо, Євросоюз розширить санкції проти Білорусі на компанії і підприємців, які підтримують режим Лукашенка.

Крім того, раніше Канада і Великобританія ввели санкції проти Лукашенка, його сина Віктора і ще дев'яти чиновників. Також Латвія, Литва і Естонія розширили санкційний список проти білоруських чиновників.

Додамо, що влада Білорусі підготувала санкційний список проти ЄС.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Білорусь Олександр Лукашенко
NEWS
Експерт розповів, коли в Україні буде пік коронавірусу
Уляна Безпалько, Анастасия Рокитна Експерт розповів, коли в Україні буде пік коронавірусу
DAILY
Великі надії: коли в світі закінчиться епідемія коронавірусу
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Великі надії: коли в світі закінчиться епідемія коронавірусу