Пастка для всієї Європи: Зеленський та Дуда обговорили протидію "Північному потоку-2"

Зеленський та Дуда скоординували кроки щодо подальшої протидії реалізації російського проекту, а також домовилися максимально залучати міжнародну спільноту до блокування будівництва "Північного потоку-2".

"Цей проект, по суті, - пастка для всієї Європи. Його не можна допустити. Подальше посилення санкцій проти цього проекту - це гарантія енергетичної безпеки Європи", - наголосив Зеленський.

Як зазначають в ОП, президент Польщі погодився з українським лідером у тому, що країнам потрібно докласти максимум зусиль, аби не допустити завершення будівництва російського газопроводу.

Газопровід "Північний потік-2" - російський проект, мета якого - з'єднання газотранспортних систем Росії та Німеччини через Балтійське море в обхід території України. Запуск газопроводу "Північний потік-2" загрожує транзиту газу через територію України, що завдасть збитків державному бюджету та загрожуватиме безпеці країни.