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Ловушка для всей Европы: Зеленский и Дуда обсудили противодействие "Северному потоку-2"

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел телефонный разговор с главой Польши Анджеем Дудой. Стороны обсудили противодействие строительству российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщил Офис президента Украины.

Зеленский и Дуда скоординировали шаги по дальнейшему противодействию реализации российского проекта, а также договорились максимально привлекать международное сообщество к блокированию строительства "Северного потока-2".

"Этот проект, по сути, - ловушка для всей Европы. Его нельзя допустить. Дальнейшее усиление санкций против этого проекта - это гарантия энергетической безопасности Европы", - подчеркнул Зеленский.

Как отмечают в ОП, президент Польши согласился с украинским лидером в том, что странам нужно приложить максимум усилий, чтобы не допустить завершения строительства российского газопровода.

Газопровод "Северный поток-2" - российский проект, цель которого - соединение газотранспортных систем России и Германии через Балтийское море в обход территории Украины. Запуск газопровода "Северный поток-2" угрожает транзиту газа через территорию Украины, что нанесет ущерб государственному бюджету и будет угрожать безопасности страны.

Напомним, министры иностранных дел Украины и Польши недавно обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой остановить строительство "Северного потока-2"

Добавим, в материале РБК-Украина "Игры на трубе. Достроят ли "Северный поток-2" и чем это угрожает Украине" эксперты объяснили, какими будут последствия запуска этого газопровода.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийУкраинаПольшаАнджей ДудаСеверный поток-2
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