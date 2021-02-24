Ловушка для всей Европы: Зеленский и Дуда обсудили противодействие "Северному потоку-2"

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел телефонный разговор с главой Польши Анджеем Дудой. Стороны обсудили противодействие строительству российского газопровода "Северный поток-2".
Об этом сообщил Офис президента Украины.
Зеленский и Дуда скоординировали шаги по дальнейшему противодействию реализации российского проекта, а также договорились максимально привлекать международное сообщество к блокированию строительства "Северного потока-2".
"Этот проект, по сути, - ловушка для всей Европы. Его нельзя допустить. Дальнейшее усиление санкций против этого проекта - это гарантия энергетической безопасности Европы", - подчеркнул Зеленский.
Как отмечают в ОП, президент Польши согласился с украинским лидером в том, что странам нужно приложить максимум усилий, чтобы не допустить завершения строительства российского газопровода.
Газопровод "Северный поток-2" - российский проект, цель которого - соединение газотранспортных систем России и Германии через Балтийское море в обход территории Украины. Запуск газопровода "Северный поток-2" угрожает транзиту газа через территорию Украины, что нанесет ущерб государственному бюджету и будет угрожать безопасности страны.
Напомним, министры иностранных дел Украины и Польши недавно обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой остановить строительство "Северного потока-2"
Добавим, в материале РБК-Украина "Игры на трубе. Достроят ли "Северный поток-2" и чем это угрожает Украине" эксперты объяснили, какими будут последствия запуска этого газопровода.