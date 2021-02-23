Литва поділиться надлишками вакцини від COVID-19 з Україною

У ході робочого візиту міністра закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Литва має намір поділитися надлишками вакцини від коронавірусу з Україною.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на прес-конференції.
"Ми обговорили боротьбу з коронавірусу. І я дуже вдячний Габріелісу, що він повідомив таку інформацію: коли у Литви з'являться надлишки вакцини від коронавірусу, вона з радістю поділиться нею з Україною", - заявив він.
При цьому Кулеба зазначив, що уряд Литви успішно справляється із захистом мешканців країни під час пандемії.
"Ми будемо дуже вдячні і розуміємо, що завдання кожного уряду захистити своїх людей. І я так розумію, що литовський уряд ефективно справляється з цим завданням. Ми будемо вдячні, коли Україна зможе отримати доступ до додаткових вакцин", - додав міністр.
У свою чергу глава зовнішньополітичного відомства Литви підтвердив, що його країна передасть надлишки вакцин від COVID.
"Я висловив своє занепокоєння щодо недостатньої кількості вакцин від коронавірусу і переконав міністра, що в разі виникнення надлишок, звичайно, ми поділимося з Україною", - заявив Габріеліс.
При цьому він додав, що Литва попросить європейських партнерів приєднатися до ініціативи і допомогти Україні з вакцинами.
Нагадаємо, раніше Ландсбергіс заявив, що підтримує офіційну позицію Литви по закупівлі російської COVID-вакцини. Він зазначив, що Литва не хоче фінансувати війну на Донбасі.
Раніше повідомлялося, що наприкінці січня уряд Литви прийняло рішення продовжити обмежувальні заходи за COVID. Карантин буде діяти щонайменше до 28 лютого.