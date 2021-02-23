UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Литва поделится излишками вакцины от COVID-19 с Украиной

Автор: РБК-Украина

В ходе рабочего визита министра иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Литва намерена поделиться излишками вакцины от коронавируса с Украиной.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции.

"Мы обсудили борьбу с коронавируса. И я очень благодарен Габриэлису, что он сообщил такую информацию: когда у Литвы появятся излишки вакцины от коронавируса, она с радостью поделится ею с Украиной", - заявил он.

При этом Кулеба отметил, что правительство Литвы успешно справляется с защитой жителей страны во время пандемии.

"Мы будем очень благодарны и понимаем, что задача каждого правительства защитить своих людей. И я так понимаю, что литовское правительство эффективно справляется с этой задачей. Мы будем благодарны, когда Украина сможет получить доступ к дополнительным вакцинам", - добавил министр.

В свою очередь глава внешнеполитического ведомства Литвы подтвердил, что его страна передаст излишки вакцин от COVID.

"Я выразил свое беспокойство относительно недостаточного количества вакцин от коронавируса и убедил министра, что в случае возникновения излишек, конечно, мы поделимся с Украиной", - заявил Габриэлис.

При этом он добавил, что Литва попросит европейских партнеров присоединиться к инициативе и помочь Украине с вакцинами.

Напомним, ранее Ландсбергис заявил, что поддерживает официальную позицию Литвы по закупке российской COVID-вакцины. Он отметил, что Литва не хочет финансировать войну на Донбассе.

Ранее сообщалось, что в конце января правительство Литвы приняло решение продлить ограничительные меры из-за COVID. Карантин будет действовать по меньшей мере до 28 февраля.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ЛитваДмитрий Кулебавакцина от коронавируса
Читайте также
В Киев с рабочим визитом прибыл глава МИД Литвы
Украина получила первую вакцину против коронавируса. Что о ней известно
Прогноз погоды