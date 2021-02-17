Лідеру опозиції М'янми висунули нові звинувачення

У М'янмі лідера опозиції Аун Сан Су Чжі пред'явлені нові звинувачення. Їй приписують порушення закону про запобігання стихійних лих.
Про це повідомляє BBC News.
Зараз Сан Су Чжі заарештована. Раніше її звинуватили у нелегальному перевезенні, зберіганні і використанні рацій.
Крім того, військові заявили, що готові до нових виборів. Бригадний генерал Зау Мін Тун стверджує, що військові не мають наміру довго залишатися при владі, і обіцяє передати її партії, яка переможе на виборах. У той же час він не називає конкретних дат.
Генерал також сказав, що Аун Сан Су Чжі, яка перемогла на виборах у листопаді лише завдяки підтасовуванні результатів, але представив жодних доказів.
За словами генерала, сама Аун Сан Су Чжі зараз знаходиться в безпеці вдома.
Нагадаємо, 1 лютого військові в М'янмі захопили владу в країні і заарештували президента. Військові влаштували переворот через поразку на виборах.
Що потрібно знати про ситуацію в М'янмі - читайте в матеріалі РБК-Україна.