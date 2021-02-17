Лідеру опозиції М'янми висунули нові звинувачення

У М'янмі лідера опозиції Аун Сан Су Чжі пред'явлені нові звинувачення. Їй приписують порушення закону про запобігання стихійних лих.

Зараз Сан Су Чжі заарештована. Раніше її звинуватили у нелегальному перевезенні, зберіганні і використанні рацій.

Крім того, військові заявили, що готові до нових виборів. Бригадний генерал Зау Мін Тун стверджує, що військові не мають наміру довго залишатися при владі, і обіцяє передати її партії, яка переможе на виборах. У той же час він не називає конкретних дат.

Генерал також сказав, що Аун Сан Су Чжі, яка перемогла на виборах у листопаді лише завдяки підтасовуванні результатів, але представив жодних доказів.

За словами генерала, сама Аун Сан Су Чжі зараз знаходиться в безпеці вдома.