Лидеру оппозиции Мьянмы предъявили новые обвинения

В Мьянме лидеру оппозиции Аун Сан Су Чжи предъявлены новые обвинения. Ей приписывают нарушение закона о предотвращении стихийных бедствий.

Сейчас Сан Су Чжи арестована. Ранее ее обвинили в нелегальной перевозке, хранении и использовании раций.

Кроме того, военные заявили, что готовы к новым выборам. Бригадный генерал Зау Мин Тун утверждает, что военные не намерены долго оставаться у власти, и обещает передать ее партии, которая победит на выборах. В то же время он не называет конкретных дат.

Генерал также сказал, что Аун Сан Су Чжи победила на выборах в ноябре лишь благодаря подтасовке результатов, но представил никаких доказательств.

По словам генерала, сама Аун Сан Су Чжи сейчас находится дома в безопасности.