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Лидеру оппозиции Мьянмы предъявили новые обвинения

Новина українською → Среда 17 февраля 2021 01:31
Лидеру оппозиции Мьянмы предъявили новые обвинения Фото: Аун Сан Су Чжи (Getty Images)
Автор: Инна Собора

В Мьянме лидеру оппозиции Аун Сан Су Чжи предъявлены новые обвинения. Ей приписывают нарушение закона о предотвращении стихийных бедствий.

Об этом сообщает BBC News.

Сейчас Сан Су Чжи арестована. Ранее ее обвинили в нелегальной перевозке, хранении и использовании раций.

Кроме того, военные заявили, что готовы к новым выборам. Бригадный генерал Зау Мин Тун утверждает, что военные не намерены долго оставаться у власти, и обещает передать ее партии, которая победит на выборах. В то же время он не называет конкретных дат.

Генерал также сказал, что Аун Сан Су Чжи победила на выборах в ноябре лишь благодаря подтасовке результатов, но представил никаких доказательств.

По словам генерала, сама Аун Сан Су Чжи сейчас находится дома в безопасности.

Напомним, 1 февраля военные в Мьянме захватили власть в стране и арестовали президента. Военные устроили переворот из-за поражения на выборах.

Что нужно знать о ситуации в Мьянме - читайте в материале РБК-Украина.

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