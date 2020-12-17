Лаврову в Боснії подарували ікону з Луганська. Україна вимагає пояснень

Міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову під час візиту до Боснії і Герцеговини подарували вивезену з Луганська старовинну ікону. Україна вимагає пояснень, як ікона потрапила до країни з окупованого на сьогодні міста і чому її віддали Лаврову.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів спікер Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

За його словами, в МЗС обізнані про ситуацію.

"Посольство України направило офіційну ноту МЗС Боснії і Герцеговини з вимогою надати пояснення та повну інформацію про обставини цієї справи. Також українська сторона очікує зустріч з офіційними представниками МЗС БіГ. Зустріч має відбутися найближчими днями", - зазначив Ніколенко.

Він також підкреслив, що від Сараєво вимагають роз'яснень, як ікона опинилася в цій країні і які обставини спонукали подарувати її російському міністру.

Зазначимо, боснійські ЗМІ повідомили, що голова Республіки Сербської (регіон в Боснії і Герцеговині) Мілорад Додік на зустрічі з Лавровим 12 грудня подарував йому ікону. Виявилося, що цій позолоченій іконі близько 300 років, її вивезли з Луганська, а на печатці вказано, що це власність УРСР.

Фото: подарована Лаврову ікона (агентство Срна)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Чехії ще одному бойовику так званих "ЛДНР" висунули звинувачення. Йому за участь у бойових діях загрожує до 16 років в'язниці.

А у вересні у Боснії і Герцеговині затримали чоловіка за підозрою в участі у збройному конфлікті на Донбасі на боці бойовиків.