Лавров заявив про готовність до розмови з Кулебою

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що готовий до діалогу зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою. Він також пояснив, чому проігнорував пропозицію українського МЗС обговорити загострення на Донбасі.

Про це повідомляє прес-служба російського МЗС.

За словами Лаврова, у вересні, коли МЗС пропонувало обговорити Донбас, він перебував з візитом в Сирії. Водночас він знову запропонував Україні обговорювати питання врегулювання на Донбасі з проросійськими бойовиками.

"Києву потрібно виходити на прямий зв'язок з Донбасом, а не намагатися політизувати ситуацію та вирішувати питання через посередництво Москви, Берліна та Парижа", - заявив глава МЗС РФ.

Лавров зазначив, що готовий до серйозної розмови з Кулебою, але тільки для того, щоб обговорити питання виконання Україною мінських угод та домовленостей "нормандської четвірки" або питання двосторонніх відносин.

Нагадаємо, вчора Кулеба заявив, що Лавров відмовляється йти на контакт у будь-якому форматі. Кулеба додав, що йому прикро через відсутність комунікації між міністерствами закордонних справ двох країн.

Як писало РБК-Україна, після загострення ситуації на Донбасі у вересні цього року Кулеба ініціював термінову розмову з Лавровим, але той її проігнорував. Провести розмову з Лавровим Кулебі доручав президент України.