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Кулеба предложил Люблинский треугольник как площадку для урегулирования кризиса в Беларуси

Новина українською → Киев, Пятница 29 января 2021 15:47
Кулеба предложил Люблинский треугольник как площадку для урегулирования кризиса в Беларуси Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Украина в рамках Люблинского треугольника, куда входят также Польша и Литва, готова к диалогу с Александром Лукашенко относительно решения кризиса в Беларуси. Однако для этого необходимо желание самих белорусских властей.

Об этом во время брифинга заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Люблинский треугольник с самого начала кризиса в Беларуси предложил свои добрые услуги для содействия урегулированию ситуации... Никто ни от кого не закрывается, но безусловно если говорить, то разговор должен быть со взаимным уважением. И только в том случае, если белорусская сторона действительно этого хочет. Навязываться мы не будем, но мы открыты к общению", - заявил Кулеба.

Он добавил, что все, что сейчас может прекратить насилие в Беларуси и обеспечить демократические трансформации в этой стране, является предметом для разговора.

Напомним, сегодня состоялось заседание Люблинского треугольника. В заседании приняла участие белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская.

Ранее Кулеба сообщал, что Украина не будет употреблять термин "президент" к Александру Лукашенко. Киев не признает легитимность его инаугурации, которая состоялась в сентябре.

Также РБК-Украина писало, что Кулеба сомневается, что Беларусь в обозримом будущем будет развиваться в прозападном направлении.

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Новости Украины Политика Александр Лукашенко Дмитрий Кулеба Люблинский треугольник
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