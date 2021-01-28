Завтра відбудеться зустріч Люблінського трикутника. Україна запросила Тіхановську

Україна, Польща і Литва завтра проведуть чергове засідання Люблінського трикутника. Засідання пройде в онлайн-форматі та з участю білоруської опозиціонерки Світлани Тіхановської.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ.

Повідомляється, що засідання пройде за участю міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби і литовського ітапольського колег - Габріеліуса Ландсбергіса і Збігнєва Ради.

"Голови зовнішньополітичних відомств обговорять спільні кроки для протидії викликам і загрозам у Центральній Європі, окреслять пріоритетні напрями співпраці Люблінського трикутника в 2021 році", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що за ініціативою української сторони на зустрічі виступить лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська.

Зазначимо, Люблінський трикутник - це тристоронній формат взаємодії України, Литви та Польщі.

Нагадаємо, раніше Тіхановська заявила, що не може повернутися до Білорусі за прикладом російського опозиціонера Олексія Навального. За її словами, вона не може цього зробити, оскільки в такому випадку її діти залишаться без батьків на волі.

Вона також заявляла, що нові вибори президента Білорусі можна було б організувати за 45 днів.