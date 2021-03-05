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Кулеба: для українців відкриті 95 країн світу

Автор: РБК-Україна

На сьогодні для громадян України відкриті 95 країн світу. Їх можна відвідати з дотриманням певних карантинних обмежень.

Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Станом на кінець лютого українці можуть відвідати 95 країн з дотриманням певних карантинних обмежень", - заявив він, при цьому не уточнив, які саме країни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українцям рекомендують утриматися від поїздок на Мальдіви і Шрі-Ланку. Зокрема, через те, що в результаті жорстких карантинних правил відпочивальники нерідко виявляються закритими у номерах готелів після тестування на COVID.

Також повідомлялося, що влітку цього року українці зможуть полетіти на відпочинок в 29 країн. До переліку увійшли ті країни, в яких дозволяються чартерні міжнародні повітряні перевезення з/до України або в межах країни, які мають не менше одного рейсу на тиждень або не менше трьох рейсів на місяць. Однак затверджений перелік країн можуть змінити в разі посилення карантинних обмежень.

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Новини України МЗСДмитро Кулеба
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