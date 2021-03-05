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Кулеба: для украинцев открыты 95 стран мира

Автор: РБК-Украина

На сегодня для граждан Украины открыты 95 стран мира. Их можно посетить с соблюдением определенных карантинных ограничений.

Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"По состоянию на конец февраля украинцы могут посетить 95 стран с соблюдением определенных карантинных ограничений", - заявил он, при этом не уточнил, какие именно это страны.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцам рекомендуют воздержаться от поездок на Мальдивы и Шри-Ланку. В частности, из-за того, что в результате строгих карантинных правил отдыхающие нередко оказываются закрытыми в номерах отелей после тестирования на COVID.

Также сообщалось, что летом этого года украинцы смогут полететь на отдых в 29 стран. В перечень вошли те страны, в которых разрешаются чартерные международные воздушные перевозки из/в Украину или в пределах страны, имеющие не менее одного рейса в неделю или не менее трех рейсов в месяц. Однако утвержденный перечень стран могут изменить в случае усиления карантинных ограничений.

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Новости Украины МИД УкраиныДмитрий Кулеба
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