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Кулеба: Україна не дозволить жодній державі впливати на закон про нацменшини

Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба поговорив з верховним комісаром ОБСЄ у справах нацменшин Кайратом Абдрахмановим. Обговорили питання національних меншин в Україні.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

Кулеба розповів, що український парламент працює над розробкою закону про національні меншини, який відповідатиме найсучаснішим світовим стандартам.

Міністр наголосив, тема захисту прав нацменшин не повинна бути предметом політизації, тому Україна "не дозволить жодній іноземній державі будь-яким чином впливати" на зміст цього закону.

"Мета у тому, щоб представники національних меншин могли на 100% зберігати та розвивати свою ідентичність і водночас на 100% бути громадянами України", - пояснив глава МЗС.

Крім того, Кулеба розраховує на те, що комісар ОБСЄ зможе підвищити ефективність реагування організації на серйозні виклики щодо дотримання прав нацменшин на окупованих територіях України.

Нагадаємо, в другій половині лютого президент Володимир Зеленський запропонував розробити новий закон про національні меншини. Новий закон, на думку Зеленського, зможе захистити права нацменшин.

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Новини України МЗСДмитро КулебанацменшиныЗакон
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