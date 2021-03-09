Кулеба: Украина не позволит ни одному государству влиять на закон о нацменьшинствах

Кулеба рассказал, что украинский парламент работает над разработкой закона о национальных меньшинствах, который будет отвечать самым современным мировым стандартам.

Министр подчеркнул, что тема защиты прав нацменьшинств не должна быть предметом политизации, поэтому Украина "не позволит ни одному иностранному государству каким-то образом влиять" на содержание этого закона.

"Цель в том, чтобы представители национальных меньшинств могли на 100% сохранять и развивать свою идентичность и в то же время на 100% быть гражданами Украины", - пояснил глава МИД.

Кроме того, Кулеба рассчитывает на то, что комиссар ОБСЕ сможет повысить эффективность реагирования организации на серьезные вызовы по соблюдению прав нацменьшинств на оккупированных территориях Украины.