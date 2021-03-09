Кулеба: Украина не позволит ни одному государству влиять на закон о нацменьшинствах

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поговорил с верховным комиссаром ОБСЕ по делам нацменьшинств Кайратом Абдрахмановым. Обсудили вопросы национальных меньшинств в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
Кулеба рассказал, что украинский парламент работает над разработкой закона о национальных меньшинствах, который будет отвечать самым современным мировым стандартам.
Министр подчеркнул, что тема защиты прав нацменьшинств не должна быть предметом политизации, поэтому Украина "не позволит ни одному иностранному государству каким-то образом влиять" на содержание этого закона.
"Цель в том, чтобы представители национальных меньшинств могли на 100% сохранять и развивать свою идентичность и в то же время на 100% быть гражданами Украины", - пояснил глава МИД.
Кроме того, Кулеба рассчитывает на то, что комиссар ОБСЕ сможет повысить эффективность реагирования организации на серьезные вызовы по соблюдению прав нацменьшинств на оккупированных территориях Украины.
Напомним, во второй половине февраля президент Владимир Зеленский предложил разработать новый закон о национальных меньшинствах. Новый закон, по мнению Зеленского, сможет защитить права нацменьшинств.