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Кулеба про рішення КСУ: цю лавину вдалося зупинити

Автор: Маріанна Присяжнюк, Анастасия Рокитна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що країна була на межі системних проблем через рішення Конституційного суду України. За його словами, "цю лавину" вдалося зупинити.

Про це міністр заявив на брифінгу.

Кулеба каже, що міжнародні партнери бачили серйозність президента і уряду щодо збереження антикорупційної системи.

"Ми були на межі системних проблем, породжених одним рішенням КС. Ця лавину вдалося зупинити - вона не зійшла", - сказав Кулеба.

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Міністр висловив надію, що депутати проголосують за рішення, яке дозволить вийти з кризи.

"Якщо парламент не прийме ці рішення - у нас буде дуже фундаментальний криза довіри з міжнародними партнерами", - заявив він.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський заявив, що місія МВФ не прибуде в Україну через рішення КСУ про скасування е-декларування.

Також повідомлялося, що ЄС закликав Україну негайно відновити антикорупційну структуру в країні після рішення КСУ. Боротьба з корупцією є умовою для безвізового режиму та макрофінансової допомоги.

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