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ЄС закликав негайно відновити антикорупційну структуру в Україні

Новость на русском → Брюссель, Вівторок 03 листопада 2020 18:10
ЄС закликав негайно відновити антикорупційну структуру в Україні Фото: прапор ЄС (pixabay)
Автор: Дмитро Левицький

Європейський союз закликав українську владу негайно відновити антикорупційну структуру в Україні після рішення Конституційного суду. Боротьба з корупцією є умовою для безвізового режиму та макрофінансової допомоги.

Про це йдеться в офіційній заяві речника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Петера Стано.

"Рішення КСУ має далекосяжні наслідки для всієї антикорупційної інфраструктури в Україні, створеної після Революції Гідності 2014 року. Рішення також ставить під сумнів низку міжнародних зобов'язань, які Україна взяла на себе стосовно своїх міжнародних партнерів, включаючи ЄС", - наголосив він.

Стано додав, що в Євросоюзі розуміють складність ситуації в Україні та цінують терміновість, з якою президент та уряд намагаються вирішити її.

"Ми закликаємо українську владу швидко відновити законодавство про електронне декларування активів та відповідні завдання НАЗК, а також стабілізувати правовий статус НАБУ. Ми закликаємо президента, уряд та Верховну раду працювати разом задля всебічного та стійкого рішення. ЄС готовий підтримати наших українських партнерів у цій справі", - додав представник ЄС.

Нагадаємо, минулого тижня КСУ скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування та заблокував роботу НАЗК та хід понад 100 кримінальних проваджень.

Після цього президент Володимир Зеленський повідомив, що через рішення КСУ місія МВФ не приїде в Україну, що ставить під загрозу отримання нової фінансової допомоги.

Сьогодні парламентський комітет підтримав законопроект про відновлення скасованих КСУ положень закону про запобігання корупції, який запропонував спікер ВР Дмитро Разумков.

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