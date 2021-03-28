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Кулеба призвал Макрона убедить Путина сесть за стол переговоров по Донбассу

Новина українською → Киев, Воскресенье 28 марта 2021 09:49
Кулеба призвал Макрона убедить Путина сесть за стол переговоров по Донбассу Фото: Дмитрий Кулеба (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что у президента Франции Эммануэля Макрона достаточно качеств, чтобы убедить российского лидера Владимира Путина сесть за стол переговоров по Донбассу. По его мнению, сейчас для этого подходящее время.

Об этом он написал в колонке для Le Figaro.

Кулеба отметил, что на саммите "нормандской четверки" в декабре 2019 года Макрон назвал войну на Донбассе "открытой раной в центре европейского континента", а также подчеркнул, что только после завершения этой войны возможна стабильность и восстановление архитектуры безопасности в Европе.

"Это правда, и французский президент имеет достаточно лидерских качеств и политического веса, чтобы дать новый толчок для возобновления мирного процесса, убедить российского президента сесть за стол переговоров в нормандском формате и попробовать наконец найти путь к справедливому и прочного мира. Сейчас подходящее время для того, чтобы восстановить эти усилия", - отметил Кулеба.

Он также добавил, что на сегодня более или менее понятно, как эта война должна завершиться.

"Настоящий вопрос - когда это произойдет. Воли украинской стороны достаточно, достаточно ее и у наших французских и немецких партнеров в качестве посредников в мирном урегулировании. Но с российской стороны есть явное нежелание действовать", - подчеркнул министр.

Напомним, ранее Кулеба заявлял, что войну на Донбассе можно закончить за неделю при условии, что на это согласится Российская Федерация.

При этом в российском Кремле продолжают считать Украину частью "русского мира". Как заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, Москве не нравится, что Киев отрицает это.

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