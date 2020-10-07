Кулеба запросив Британію до платформи з деокупації Криму

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сьогодні зустрівся зі своїм британським колегою Домініком Раабом. В ході зустрічі Кулеба запропонував Британії приєднатися до платформи з деокупації Криму.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Міністри також підтримали продовження політико-дипломатичного тиску на Російську Федерацію з метою примушення її до поваги міжнародних норм та припинення агресії проти України.

Крім того, Кулеба подякував британській стороні за незмінну позицію щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України, а також відзначив кроки Лондона на підтримку української обороноздатності.

Зазначимо, платформа з деокупації Криму має стати новим міжнародним майданчиком для обговорення проблем окупованого Росією півострову. Ця платформа буде охоплювати кілька рівнів, найвищий з них - лідери держав.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив про готовність Європейського союзу приєднатися до платформи з деокупації Криму.

Україна також планує запросити Росію до платформи з деокупації Криму, але в МЗС сумніваються, що Москва приєднається до цієї ініціативи.

Крім того, в МЗС України сподіваються, що до платформи з деокупації Криму приєднається Німеччина.