Кулеба пригласил Британию к платформе по деоккупации Крыма

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня встретился со своим британским коллегой Домиником Раабом. В ходе встречи Кулеба предложил Британии присоединиться к платформе по деоккупации Крыма.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

Министры также поддержали продолжение политико-дипломатического давления на Российскую Федерацию с целью принуждения ее к уважению международных норм и прекращению агрессии против Украины.

Кроме того, Кулеба поблагодарил британскую сторону за неизменную позицию относительно поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, а также отметил шаги Лондона на поддержку украинской обороноспособности.

Отметим, платформа по деоккупации Крыма должна стать новой международной площадкой для обсуждения проблем оккупированного Россией полуострова. Эта платформа будет охватывать несколько уровней, самый высокий из них - лидеры государств.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил о готовности Европейского союза присоединиться к платформе по деоккупации Крыма.

Украина также планирует пригласить Россию к платформе по деоккупации Крыма, но в МИД сомневаются, что Москва присоединится к этой инициативе.

Кроме того, в МИД Украины надеются, что к платформе по деоккупации Крыма присоединится Германия.