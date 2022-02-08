Кулеба оцінив загрозу вторгнення Росії в Україну сьогодні

Голова МЗС України Дмитро Кулеба оцінив загрозу нового вторгнення Росії в Україну сьогодні. За його словами, ситуація біля кордонів країни не змінилась.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг міністра разом з іноземними колегами.
За його словами, безпекова ситуація загалом лишається незмінною.
"Ми не бачимо відведення з боку РФ. Не бачимо жодних зусиль щодо деескалації. Зараз базовий сценарій РФ полягає в намаганнях дестабілізувати внутрішню ситуацію в Україні. Але ще не шляхом збройної сили", - заявив він.
Кулеба зазначив, що Україна має готуватись до будь-якого сценарію, чим вона і займається. Разом з підтримкою партнерів.
Нагадаємо, Кулеба назвав "червоні лінії" України в питаннях мирного врегулювання на Донбасі і підкреслив, що Київ ніколи не піде на прямі переговори з окупаційною владою окремих районів Донецької та Луганської областей.
Зазначимо, міністр оборони Олексій Резніков запевняє, що можливість значної ескалації з боку Росії продовжує оцінюватися як низька.