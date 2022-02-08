RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Кулеба оцінив загрозу вторгнення Росії в Україну сьогодні

Автор: Анастасія Рокитна

Голова МЗС України Дмитро Кулеба оцінив загрозу нового вторгнення Росії в Україну сьогодні. За його словами, ситуація біля кордонів країни не змінилась.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг міністра разом з іноземними колегами.

За його словами, безпекова ситуація загалом лишається незмінною.

"Ми не бачимо відведення з боку РФ. Не бачимо жодних зусиль щодо деескалації. Зараз базовий сценарій РФ полягає в намаганнях дестабілізувати внутрішню ситуацію в Україні. Але ще не шляхом збройної сили", - заявив він.

Кулеба зазначив, що Україна має готуватись до будь-якого сценарію, чим вона і займається. Разом з підтримкою партнерів.

Нагадаємо, Кулеба назвав "червоні лінії" України в питаннях мирного врегулювання на Донбасі і підкреслив, що Київ ніколи не піде на прямі переговори з окупаційною владою окремих районів Донецької та Луганської областей.

Зазначимо, міністр оборони Олексій Резніков запевняє, що можливість значної ескалації з боку Росії продовжує оцінюватися як низька.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяУкраїнаДмитро Кулеба