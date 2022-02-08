Кулеба оценил угрозу вторжения России в Украину сегодня

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба оценил угрозу нового вторжения России в Украину сегодня. По его словам, ситуация у границ страны не изменилась.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на брифинг министра вместе с иностранными коллегами.

По его словам, ситуация с безопасностью в целом остается неизменной.

"Мы не видим отвода со стороны РФ. Не видим никаких усилий по деэскалации. Сейчас базовый сценарий РФ заключается в попытках дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Украине. Но еще не путем вооруженной силы", - заявил он.

Кулеба отметил, что Украина должна готовиться к любому сценарию, чем она и занимается. Вместе с поддержкой партнеров.