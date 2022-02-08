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Кулеба оценил угрозу вторжения России в Украину сегодня

Автор: Анастасия Рокитна

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба оценил угрозу нового вторжения России в Украину сегодня. По его словам, ситуация у границ страны не изменилась.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг министра вместе с иностранными коллегами.

По его словам, ситуация с безопасностью в целом остается неизменной.

"Мы не видим отвода со стороны РФ. Не видим никаких усилий по деэскалации. Сейчас базовый сценарий РФ заключается в попытках дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Украине. Но еще не путем вооруженной силы", - заявил он.

Кулеба отметил, что Украина должна готовиться к любому сценарию, чем она и занимается. Вместе с поддержкой партнеров.

Напомним, Кулеба назвал "красные линии" Украины в вопросах мирного урегулирования на Донбассе и подчеркнул, что Киев никогда не пойдет на прямые переговоры с оккупационными властями отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Отметим, министр обороны Алексей Резников уверяет, что возможность значительной эскалации со стороны России продолжает оцениваться как низкая.

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Российская ФедерацияУкраинаДмитрий Кулеба