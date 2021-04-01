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Кулеба: потрібно посилити тиск на Росію для деескалації на Донбасі

Новость на русском → Україна, Четвер 01 квітня 2021 21:55
Кулеба: потрібно посилити тиск на Росію для деескалації на Донбасі Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову зі своїм канадським колегою Марком Гарно. Обговорили, зокрема, нещодавнє загострення ситуації на Донбасі.

Про це повідомила прес-служба МЗС.

Кулеба поскаржився главі канадського МЗС на те, що Росія відмовляється підтверджувати свою відданість режиму "тиші" на Донбасі, а також розповів про нарощування російських військ біля кордону з Україною.

Разом з тим глава МЗС України заявив про важливість посилення міжнародного тиску на Росію. На його думку, це допоможе деескалації ситуації на Донбасі. Кулеба подякував канадський стороні за введені нещодавно санкції проти Росії.

Гарно, зі свого боку, засудив провокативні дії Росії та концентрацію нею військ поблизу українського кордону, а також підтвердив підтримку України з боку Канади.

Також міністри обговорили порушення прав людини в Криму, підготовку до саміту Кримської платформи, а також скоординували подальші дії щодо наступного етапу переговорів з Іраном про катастрофу МАУ.

Нагадаємо, минулої п'ятниці на Донбасі в результаті ворожого обстрілу загинули четверо українських військових, а двоє отримали поранення. Подія сталася в районі населеного пункту Шуми.

А сьогодні українська розвідка попередила, що Росія готова до масштабної ескалації на Донбасі з просуванням вглиб території України.

Водночас у Пентагоні пообіцяли, що у разі ескалації російської агресії США не залишать Україну наодинці і підтримають її.

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