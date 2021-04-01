Пентагон: у разі ескалації США не залишать Україну наодинці

Міністр оборони України Андрій Таран обговорив з главою Пентагону Ллойдом Остіном загострення ситуації на Донбасі . Глава американського оборонного відомства заявив про підтримку України з боку США.

Таран розповів главі Пентагону про нещодавнє загострення на Донбасі, в результаті якого під Шумами загинули четверо українських військових, а двоє отримали поранення. Таран поскаржився, що Росія систематично загострює ситуацію на лінії зіткнення.

Зі свого боку Остін висловив занепокоєння останніми вчинками Росії, а також запевнив, що у разі ескалації російської агресії США не залишать Україну наодинці та не допустять реалізації агресивних устремлінь Кремля.

"Сьогоднішній дзвінок американського колеги є яскравою демонстрацією проактивної позиції США у підтримці суверенітету та кроків з відновлення територіальної цілісності України", - заявив за підсумками розмови Таран.