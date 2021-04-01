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Кулеба: нужно усилить давление на Россию для деэскалации на Донбассе

Новина українською → Украина, Четверг 01 апреля 2021 21:55
Кулеба: нужно усилить давление на Россию для деэскалации на Донбассе Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел разговор со своим канадским коллегой Марком Гарно. Обсудили, в частности, недавнее обострение ситуации на Донбассе.

Об этом сообщила пресс-служба МИД.

Кулеба пожаловался главе канадского МИДа на то, что Россия отказывается подтверждать свою преданность режиму "тишины" на Донбассе, а также рассказал о наращивании российских войск возле границы с Украиной.

Вместе с тем глава МИД Украины заявил о важности усиления международного давления на Россию. По его мнению, это поможет деэскалации ситуации на Донбассе. Кулеба поблагодарил канадскую сторону за введенные недавно санкции против России.

Гарно, со своей стороны, осудил провокационные действия России и концентрацию ней войск вблизи украинской границы, а также подтвердил поддержку Украины со стороны Канады.

Также министры обсудили нарушения прав человека в Крыму, подготовку к саммиту Крымской платформы, а также скоординировали дальнейшие действия по следующему этапу переговоров с Ираном о катастрофе МАУ.

Напомним, в минувшую пятницу на Донбассе в результате вражеского обстрела погибли четверо украинских военных, а двое получили ранения. Событие произошло в районе населенного пункта Шумы.

А сегодня украинская разведка предупредила, что Россия готова к масштабной эскалации на Донбассе с продвижением вглубь территории Украины.

В то же время в Пентагоне пообещали, что в случае эскалации российской агрессии США не оставят Украину один на один и поддержат ее.

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