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Кулеба назвав мету вчорашніх дебатів в ООН: тотальний тиск на агресора

Автор: РБК-Україна

Дебати щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України в рамках Генеральної асамблеї ООН покликані посилити тотальний тиск на Російську Федерацію як агресора. Київ хоче, щоб на підставі його інформації світ формував позицію щодо Криму і Донбасу.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає прес-служба МЗС у Facebook.

"Ключове для нас - це скористатися цією можливістю, щоб надати нові факти щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях, щоб на основі цієї інформації країни формували свою позицію стосовно російської агресії проти нашої держави", - зазначив він.

За його словами, Україна переслідує мету створення тотального тиску на Росію, а також систематизує зусилля, щоб у Москви не було можливості поширювати свій вплив або зміцнювати свої позиції на окупованих територіях.

Нагадаємо, раніше Україна в ООН назвала умову врегулювання конфлікту з Росією. Як заявив представник Києва, для цього Москва повинна визнати себе стороною конфлікту.

Крім того, український постпред в черговий раз заявив про необхідність миротворчої місії ООН на Донбасі, а також закликав провести експертизу екологічного збитку на окупованих територіях.

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Новини України ООНРосійська ФедераціяДмитро Кулеба
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