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Кулеба назвал цель вчерашних дебатов в ООН: тотальное давление на агрессора

Автор: РБК-Украина

Дебаты по ситуации на временно оккупированных территориях Украины в рамках Генеральной ассамблеи ООН призваны усилить тотальное давление на Российскую Федерацию как агрессора. Киев хочет, чтобы на основании его информации мир формировал позицию по Крыму и Донбассу.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает пресс-служба МИД в Facebook.

"Ключевое для нас - это воспользоваться этой возможностью, чтобы предоставить новые факты по ситуации на временно оккупированных территориях, чтобы на основе этой информации страны формировали свою позицию относительно российской агрессии против нашего государства", - отметил он.

По его словам, Украина преследует цель создания тотального давления на Россию, а также систематизирует усилия, чтобы у Москвы не было возможности распространять свое влияние или укреплять свои позиции на оккупированных территориях.

Напомним, ранее Украина в ООН назвала условие урегулирования конфликта с Россией. Как заявил представитель Киева, для этого Москва должна признать себя стороной конфликта.

Кроме того, украинский постпред в очередной раз заявил о необходимости миротворческой миссии ООН на Донбассе, а также призвал провести экспертизу экологического ущерба на оккупированных территориях.

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Новости Украины ООНРоссийская ФедерацияДмитрий Кулеба
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