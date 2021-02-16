Кулеба про "Мінськ": процес більше живий, ніж мертвий

На думку міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, мінський процес переговорів щодо врегулювання на Донбасі "більше живий, ніж мертвий". Міністр вважає, що "Мінськ" ще не вичерпав свій потенціал.

Про це йшлося на сьогоднішній прес-конференції в Києві .

Як наголосив Кулеба, з мінського процесу потрібно витиснути все можливе для врегулювання ситуації на Донбасі.

"Мінський процес наразі більше живий, чим мертвий. Він ще не вичерпав свій потенціал, тому зараз потрібно працювати в межах мінського процесу та витискати з нього максимум можливого для безпеки України", - сказав він.