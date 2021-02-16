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Кулеба про "Мінськ": процес більше живий, ніж мертвий

Новость на русском → Київ, Вівторок 16 лютого 2021 19:28
Кулеба про "Мінськ": процес більше живий, ніж мертвий Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

На думку міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, мінський процес переговорів щодо врегулювання на Донбасі "більше живий, ніж мертвий". Міністр вважає, що "Мінськ" ще не вичерпав свій потенціал.

Про це йшлося на сьогоднішній прес-конференції в Києві.

Як наголосив Кулеба, з мінського процесу потрібно витиснути все можливе для врегулювання ситуації на Донбасі.

"Мінський процес наразі більше живий, чим мертвий. Він ще не вичерпав свій потенціал, тому зараз потрібно працювати в межах мінського процесу та витискати з нього максимум можливого для безпеки України", - сказав він.

Нагадаємо, нещодавно в Офісі президента України заявляли, що мінські домовленості неможливо виконати, але українська сторона буде робити все для їх реалізації.

Крім того, в українському уряді говорили, що Росія з липня 2020 року блокує переговорний процес щодо Донбасу, але нормандський формат та "Мінськ" є єдиним підґрунтям для припинення конфлікту.

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Кулеба про "Мінськ": процес більше живий, ніж мертвий
Кулеба про "Мінськ": процес більше живий, ніж мертвий
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