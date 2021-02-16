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Кулеба о "Минске": процесс больше жив, чем мертв

Новина українською → Киев, Вторник 16 февраля 2021 19:28
Кулеба о "Минске": процесс больше жив, чем мертв Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

По мнению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, минский процесс переговоров по урегулированию на Донбассе "больше жив, чем мертв". Министр считает, что "Минск" еще не исчерпал свой потенциал.

Об этом говорилось на сегодняшней пресс-конференции в Киеве.

Как отметил Кулеба, из минского процесса нужно выжать все возможное для урегулирования ситуации на Донбассе.

"Минский процесс сейчас больше жив, чем мертв. Он еще не исчерпал свой потенциал, поэтому сейчас нужно работать в рамках минского процесса и выжимать из него максимум возможного для безопасности Украины", - сказал он.

Напомним, недавно в Офисе президента Украины заявляли, что минские договоренности невозможно выполнить, но украинская сторона будет делать все для их реализации.

Кроме того, в украинском правительстве говорили, что Россия с июля 2020 года блокирует переговорный процесс по Донбассу, но нормандский формат и "Минск" являются единственным основанием для прекращения конфликта.

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Кулеба о "Минске": процесс больше жив, чем мертв
Кулеба о "Минске": процесс больше жив, чем мертв
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