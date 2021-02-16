Кулеба о "Минске": процесс больше жив, чем мертв

По мнению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, минский процесс переговоров по урегулированию на Донбассе "больше жив, чем мертв". Министр считает, что "Минск" еще не исчерпал свой потенциал.

Об этом говорилось на сегодняшней пресс-конференции в Киеве .

Как отметил Кулеба, из минского процесса нужно выжать все возможное для урегулирования ситуации на Донбассе.

"Минский процесс сейчас больше жив, чем мертв. Он еще не исчерпал свой потенциал, поэтому сейчас нужно работать в рамках минского процесса и выжимать из него максимум возможного для безопасности Украины", - сказал он.