RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Кулеба про Люблінський трикутник: це 778 млрд доларів ВВП і 3,5 тисячі військових

Автор: Ігор Литвиненко

Сьогодні, 29 січня, проходить перше онлайн-засідання Люблінського трикутника. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав потенціал співпраці України, Польщі та Литви.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

За його словами, потенціал Люблінського трикутника це:

  • 84 млн населення (за даними на 2020 рік)
  • 981 тисяч км2 території, понад 11.5 тисяч км зовнішнього кордону і 9 країн-сусідів
  • 778 млрд доларів ВВП (прогноз МВФ 2020 року)
  • 7,8 млрд доларів торгівлі України з країнами-партнерками по трикутнику (дані за січень-листопад 2020 року)
  • вихід в 3 моря - Азовське, Чорне і Балтійське
  • з 2014 року діє спільний військовий підрозділ ЛитПолУкрбрига (3508 військових).

"Я радий вітати глав МЗС Литви і Польщі на онлайн-засідання Люблінського трикутника. Виклики безпеки, протидія COVID-19 і російської дезінформації - в усіх зусиллях ми сильніші, коли формуємо майбутнє нашого регіону Центральної Європи між Балтійським і Чорним морями разом", - заявив Кулеба.

Раніше РБК-Україна писало, що на сьогоднішнє засідання Люблінського трикутника запросили білоруську опозиціонерку Світлану Тихановську.

Зазначимо, Люблінський трикутник був створений Україною, Польщею та Литвою в кінці липня 2020 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Дмитро КулебаЛюблінський трикутник