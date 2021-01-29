Кулеба про Люблінський трикутник: це 778 млрд доларів ВВП і 3,5 тисячі військових
Сьогодні, 29 січня, проходить перше онлайн-засідання Люблінського трикутника. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав потенціал співпраці України, Польщі та Литви.
Про це повідомляє прес-служба МЗС України.
За його словами, потенціал Люблінського трикутника це:
- 84 млн населення (за даними на 2020 рік)
- 981 тисяч км2 території, понад 11.5 тисяч км зовнішнього кордону і 9 країн-сусідів
- 778 млрд доларів ВВП (прогноз МВФ 2020 року)
- 7,8 млрд доларів торгівлі України з країнами-партнерками по трикутнику (дані за січень-листопад 2020 року)
- вихід в 3 моря - Азовське, Чорне і Балтійське
- з 2014 року діє спільний військовий підрозділ ЛитПолУкрбрига (3508 військових).
"Я радий вітати глав МЗС Литви і Польщі на онлайн-засідання Люблінського трикутника. Виклики безпеки, протидія COVID-19 і російської дезінформації - в усіх зусиллях ми сильніші, коли формуємо майбутнє нашого регіону Центральної Європи між Балтійським і Чорним морями разом", - заявив Кулеба.
Раніше РБК-Україна писало, що на сьогоднішнє засідання Люблінського трикутника запросили білоруську опозиціонерку Світлану Тихановську.
Зазначимо, Люблінський трикутник був створений Україною, Польщею та Литвою в кінці липня 2020 року.