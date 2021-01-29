Кулеба о Люблинском треугольнике: это 778 млрд долларов ВВП и 3,5 тысячи военных
Сегодня, 29 января, проходит первое онлайн-заседание Люблинского треугольника. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал потенциал сотрудничества Украины, Польши и Литвы.
Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
По его словам, потенциал Люблинского треугольника это:
- 84 млн населения (с данными на 2020 год)
- 981 тысяч км2 территории, более 11.5 тысяч км внешней границы и 9 стран-соседей
- 778 млрд долларов ВВП (прогноз МВФ 2020 года)
- 7,8 млрд долларов торговли Украины со странами-партнершами по треугольнику (данные за январь-ноябрь 2020 года)
- выход в 3 моря - Азовское, Черное и Балтийское
- с 2014 года действует совместное военное подразделение ЛитПолУкрбрига (3508 военных).
"Я рад приветствовать глав МИД Литвы и Польши на онлайн-заседании Люблинского треугольника. Вызовы безопасности, противодействие COVID-19 и российской дезинформации - во всех усилиях мы сильнее, когда формируем будущее нашего региона Центральной Европы между Балтийским и Черным морями вместе", - заявил Кулеба.
Ранее РБК-Украина писало, что на сегодняшнее заседание Люблинского треугольника пригласили белорусскую оппозиционерку Светлану Тихановскую.
Отметим, Люблинский треугольник был создан Украиной, Польшей и Литвой в конце июля 2020 года.