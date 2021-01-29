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Кулеба о Люблинском треугольнике: это 778 млрд долларов ВВП и 3,5 тысячи военных

Новина українською → Киев, Пятница 29 января 2021 11:26
Кулеба о Люблинском треугольнике: это 778 млрд долларов ВВП и 3,5 тысячи военных Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Сегодня, 29 января, проходит первое онлайн-заседание Люблинского треугольника. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал потенциал сотрудничества Украины, Польши и Литвы.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

По его словам, потенциал Люблинского треугольника это:

  • 84 млн населения (с данными на 2020 год)
  • 981 тысяч км2 территории, более 11.5 тысяч км внешней границы и 9 стран-соседей
  • 778 млрд долларов ВВП (прогноз МВФ 2020 года)
  • 7,8 млрд долларов торговли Украины со странами-партнершами по треугольнику (данные за январь-ноябрь 2020 года)
  • выход в 3 моря - Азовское, Черное и Балтийское
  • с 2014 года действует совместное военное подразделение ЛитПолУкрбрига (3508 военных).

Кулеба о Люблинском треугольнике: это 778 млрд долларов ВВП и 3,5 тысячи военных

"Я рад приветствовать глав МИД Литвы и Польши на онлайн-заседании Люблинского треугольника. Вызовы безопасности, противодействие COVID-19 и российской дезинформации - во всех усилиях мы сильнее, когда формируем будущее нашего региона Центральной Европы между Балтийским и Черным морями вместе", - заявил Кулеба.

Ранее РБК-Украина писало, что на сегодняшнее заседание Люблинского треугольника пригласили белорусскую оппозиционерку Светлану Тихановскую.

Отметим, Люблинский треугольник был создан Украиной, Польшей и Литвой в конце июля 2020 года.

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