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Кулеба: КСУ поставив Україну на край прірви в питанні безвізу, але це позаду

Новость на русском → Україна, Понеділок 07 грудня 2020 11:47
Кулеба: КСУ поставив Україну на край прірви в питанні безвізу, але це позаду Фото: Дмитро Кулеба (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Юлія Струк

Конституційний суд своїм рішенням поставив Україну на край прірви в питанні безвізового режиму з Європейським союзом. Однак наша країна вже відійшла від краю цієї прірви.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"У день проголошення рішення Конституційного суду КСУ дійсно поставив Україну своїм рішенням на край прірви, внизу якої було написано "втрата безвізу". І пальці вже висіли над прірвою", - зазначив Кулеба.

Однак це вже позаду завдяки низці рішень керівництва країни.

"Завдяки рішенню президента, РНБО і Кабміну, Україна відійшла від краю цієї прірви. Але якщо ситуація не буде виправлена, і негативні наслідки рішення КСУ не будуть систематично подолані, всі ці проблеми можуть бути констатовані в наступному звіті Єврокомісії про функціонування безвізу", - сказав глава МЗС.

Він зазначив, що Україна раніше передала національну доповідь щодо виконання умов щодо лібералізації візового режиму.

"Зараз чекаємо реакції партнерів. Але навіть їх можлива констатація, якої, я впевнений, вдасться уникнути, не була б втратою безвізу, тому що рішення про позбавлення безвізу - це політичне рішення. Можу запевнити, що президент України абсолютно налаштований не допустити такого сценарію", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, на початку листопада заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква розповів, що станом на зараз загрози безвізового режиму з ЄС немає. Питання, яке виникло після рішення КСУ по декларуванню, було зняте.

Як писало РБК-Україна, 27 жовтня КСУ скасував відповідальність за недостовірне декларування.

Після цього Кулеба заявив про можливість втрати безвізу з ЄС через рішення КСУ.

Водночас у "Слузі народу" заявляли про відсутність сигналів від міжнародних партнерів про скасування безвізу з Євросоюзом.

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