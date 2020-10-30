Кулеба заявив про ймовірність втрати безвізу з ЄС у випадку продовження конституційної кризи

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що рішення Конституційного суду може вплинути на безвізовий режим з ЄС. Однак наразі безвіз захищений.

Таку заяву він зробив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

За словами Кулеби, рішучі кроки президента, РНБО та уряду, показали українським партнерам, що рішення КСУ, яке демонтує антикорупційну інфраструктуру, знайде супротив у влади.

"Станом на зараз безвіз захищений, але якщо не буде знайдене системне рішення проблеми, яку КСУ створив своїм рішенням, постраждає не лише безвіз. Ми втратимо підтримку купи країн, з якими у нас найбільші обсяги торгівлі, які найбільше підтримують українські реформи, які найбільше підтримують нас у боротьбі з російською агресією", - сказав Кулеба.

Він також наголосив, що вчора були ухвалені тимчасові рішення для того, щоб врятувати ситуацію.

Раніше глава Мін'юста заявив, що те, що зараз відбувається в Україні, безумовно, є конституційною кризою.

Нагадаємо, у політичній партії "Слуга народу" назвала три шляхи виходу з конституційної кризи в Україні.

РБК-Україна писало, що рішення Конституційного суду по декларуванню спрямовані на загострення відносин України з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

До речі, у новому випуску ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії спробували знайти відповіді на важливі для українців питання. Зокрема, Дмитро Кулеба, Арсеній Яценюк, Ярослав Юрчишин, Анастасія Радіна та інші обговорювали те, хто та чому позбавив українців права знати про статки чиновників й які наслідки для держави матимуть останні рішення Конституційного Суду. А також, звісно, чи загрожує нашій країні втрата безвізу.

"Свобода слова Савіка Шустера" від 30 жовтня 2020 року

Нагадаємо, у попередньому випуску програми, віце-прем'єр-міністр Олексій Резніков назвав умову проведення місцевих виборів на Донбасі. Також політик прокоментував позицію білоруської опозиціонерки Вероніки Цепкало щодо Криму, Донбасу та Росії.

Резніков відповів Вероніці Цепкало

25 жовтня у ток-шоу головний редактор РБК-Україна Сергій Щербина розповів про особливості місцевих виборів 2020 року.

Сергій Щербина розповів про місцеві вибори 2020

Також на програмі Шустера журналіст Дмитро Гордон різко висловився про президентське опитування, яке проводили волонтери під час місцевих виборів.

Дмитро Гордон розповів, як взяв участь в президентському опитуванні

Висловився про вибори й Олександр Турчинов. Зокрема екс-глава РНБО вважає, що ці вибори були "протистоянням проукраїнських сил та колаборантів-капітулянтів".

Турчинов про те, чи не показують результати виборів, що немає єдності народу