Кулеба: конфлікт на Донбасі можна завершити за тиждень, якщо погодиться Росія

Кулеба наголосив, що без "зеленого світла" з боку Москви просування в питанні врегулювання конфлікту на Донбасі є неможливим.

"Якщо Москва політично вирішить дотриматися власних обіцянок - а вони багато разів говорили, що Донбас має залишитися частиною України - і вирішить вивести свої війська, конфлікт може бути вирішений легко та достатньо швидко. Якщо Росія погодиться зробити це завтра, конфлікт буде завершений за тиждень", - заявив міністр.

Він додав, що питання полягає в тому, скільки часу знадобиться для того, щоб змусити Росію погодитися припинити конфлікт на Донбасі.

"Способи виведення військ, способи проведення виборів без участі Москви, все це давно детально продумано. Тому нам слід запитувати себе не, скільки часу знадобиться для припинення конфлікту, а скільки часу потрібно, щоб змусити Росію погодитися його припинити", - пояснив Кулеба.