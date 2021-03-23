Кулеба: конфликт на Донбассе можно завершить за неделю, если согласится Россия

Кулеба подчеркнул, что без "зеленого света" со стороны Москвы продвижение в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе является невозможным.

"Если Москва политически решит придерживаться собственных обещаний - а они много раз говорили, что Донбасс должен остаться частью Украины - и решит вывести свои войска, конфликт может быть решен легко и достаточно быстро. Если Россия согласится сделать это завтра, конфликт будет завершен за неделю", - заявил министр.

Он добавил, что вопрос заключается в том, сколько времени понадобится для того, чтобы заставить Россию согласиться прекратить конфликт на Донбассе.

"Способы вывода войск, способы проведения выборов без участия Москвы, давно все это детально продумано. Поэтому нам следует спрашивать себя не, сколько времени понадобится для прекращения конфликта, а сколько времени нужно, чтобы заставить Россию согласиться его прекратить", - пояснил Кулеба.