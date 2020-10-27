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КСУ визнав неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування

Автор: Олег Черниш

Конституційний суд України визнав неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування. Таке рішення сьогодні винесла Велика палата КСУ.

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Про це РБК-Україна повідомило джерело в суді.

"Сьогодні Велика палата суду винесла рішення про неконституційність ст. 366-1 Кримінального кодексу", - повідомив він.

Ця стаття вводила кримінальну відповідальність чиновників і суддів за недостовірне декларування майна.

Нагадаємо, наприкінці листопада минулого року набрав чинності закон президента України Володимира Зеленського, яким відновилася кримінальна відповідальність за незаконне збагачення.

На початку жовтня стало відомо, що КСУ розглядає подання 47 народних депутатів щодо відповідності Конституції окремих положень законодавства про відповідальність за незаконне збагачення.

Додамо, що в кінці липня 2019 року в Генеральній прокуратурі допускали, що керівництво Окружного адміністративного суду міста Києва міг чинити тиск на прийняття рішення Конституційним судом України з приводу закону про незаконне збагачення.

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