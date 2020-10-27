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КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование

Автор: Олег Черныш

Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Такое решение сегодня вынесла Большая палата КСУ.

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Об этом РБК-Украина сообщил источник в суде.

"Сегодня Большая палата суда вынесла решение о неконституционности ст.366-1 Уголовного кодекса", - сообщил он.

Эта статья вводила уголовную ответственность чиновников и судей за недостоверное декларирование имущества.

Напомним, в конце ноября прошлого года в силу вступил закон президента Украины Владимира Зеленского, которым возобновилась уголовная ответственность за незаконное обогащение.

В начале октября стало известно, что КСУ рассматривает представление 47 народных депутатов относительно соответствия Конституции отдельных положений законодательства об ответственности за незаконное обогащение.

Добавим, что в конце июля 2019 года в Генеральной прокуратуре допускали, что руководство Окружного административного суда города Киева могло оказать давление на принятие решения Конституционным судом Украины по поводу закона о незаконном обогащении.

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