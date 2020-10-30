КСУ пояснив рішення про скасування відповідальності за недостовірне декларування

Конституційний суд України підтримує введення відповідальності за недостовірне декларування. Однак антикорупційне законодавство повинно чітко визначати коло суб'єктів злочину.

Про це йдеться в заяві КСУ.

В КСУ вважають, що, як антикорупційна, так і судова реформи повинні реалізовуватися без порушення принципу незалежності судової влади та з дотриманням принципу конституційності.

"Дослідивши склад злочину, передбаченого статтею 366-1 КК України, Конституційний суд України дійшов висновку, що використання юридичних конструкцій, в яких відсутній чіткий перелік законів, унеможливлює однозначне визначення кола суб'єктів злочину, а відсилочні норми унеможливлюють встановлення кола їх адресатів", - повідомили в КСУ.

Це може привести до того, що за умисне неподання декларації можуть бути притягнуті особи, яка не є учасниками правовідносин по декларуванню.

"З наведених позицій Конституційного суду України вбачається, що законодавцем має бути введено таке антикорупційне законодавче регулювання, яке забезпечить дотримання принципу верховенства права, складові якого: юридична визначеність, передбачуваність, пропорційність і відповідність", - додали в КСУ.

Нагадаємо, 27 жовтня КСУ визнав неконституційним кримінальне покарання за недостовірне декларування. Пізніше стало відомо, що КСУ заблокував діяльність Національного агентства з попередження корупції та системи електронного декларування.

В результаті президент Володимир Зеленський скликав термінове засідання Ради нацбезпеки і оборони через рішення КСУ. Президент заявив, що вони несуть загрозу суспільству. Після засідання Зеленський запропонував Раді припинити повноваження всіх суддів КСУ.