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У КСУ оскаржили пропорційну систему виборів в Україні

Автор: Юлія Струк

До Конституційного суду надійшло подання групи народних депутатів, в якому оскаржено низку положень Виборчого кодексу. Вони стосуються проведення виборів виключно за пропорційною системою.

Про це повідомила представник Верховної ради у КСУ Ольга Совгиря у своєму Telegram-каналі.

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"Народні депутати вважають, що вилучення із законодавства можливості проведення виборів за мажоритарною системою обмежує конституційні виборчі права громадян, а також "містить ознаки узурпації влади", - зазначила нардеп.

Вона додала, що в поданні оскаржено пункт прикінцевих і перехідних положень Кодексу, відповідно до яких втрачав чинність закон "Про вибори народних депутатів України".

Нагадаємо, в кінці липня 2020 року в Україні змінилося виборче законодавство: продуктові набори від кандидатів заборонили, а суми застав на місцевих виборах істотно знизили.

Як писало РБК-Україна, в середині липня Рада прийняла в другому читанні відповідний законопроект №3485. Цей закон передбачає, що в громадах, які мають понад 10 тисяч виборців, вибори тепер будуть проходити за пропорційною системою. Раніше ж ця система застосовувалася для великих населених пунктів, де проживало 90 тисяч і більше виборців.

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