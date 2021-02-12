В КСУ обжаловали пропорциональную систему выборов в Украине

В Конституционный суд поступило представление народных депутатов, в котором обжалован ряд положений Избирательного кодекса. Они касаются проведения выборов исключительно по пропорциональной системе.

Об этом сообщила представитель Верховной рады в КСУ Ольга Совгиря в своем Telegram-канале.

Она добавила, что в представлении обжалован пункт заключительных и переходных положений Кодекса, согласно которым терял силу закон "О выборах народных депутатов Украины".

"Народные депутаты считают, что исключение из законодательства возможности проведения выборов по мажоритарной системе ограничивает конституционные избирательные права граждан, а также "содержит признаки узурпации власти", - отметила нардеп.

Напомним, в конце июля 2020 года в Украине изменилось избирательное законодательство: продуктовые наборы от кандидатов запретили, а суммы залогов на местных выборах существенно снизили.

Как писало РБК-Украина, в середине июля Рада приняла во втором чтении соответствующий законопроект №3485. Этот закон предусматривает, что в общинах, которые имеют более 10 тысяч избирателей, выборы теперь будут проходить по пропорциональной системе. Ранее же эта система применялась для крупных населенных пунктов, где проживало 90 тысяч и больше избирателей.