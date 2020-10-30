КСУ ще не ухвалив рішення щодо окремих положень законів про е-декларування

Глава Конституційного суду України Олександр Тупицький заявив, що суд ще не ухвалив рішення щодо окремих положень законів про е-декларування. Нардепи просили перевірити конституційність обов'язку декларувати цивільного чоловіка або дружину, неповнолітніх дітей, якщо вони проживають з суб'єктом декларування окремо.

Про це він сказав у ході брифінгу.

"У цій справі дуже великий блок боротьби з корупцією виділено в окреме провадження. Суд з нього рішення ще не приймав... це не турборежим. Це частина, та яка була очевидною для певної кількості суддів", - сказав Тупицький.

На початку жовтня стало відомо, що КСУ розглядає подання 47 нардепів щодо відповідності Конституції окремих положень законодавства про відповідальність за незаконне збагачення. Також на відповідність Основному закону просили перевірити окремі положення законів по е-декларуванню, конфіскації необґрунтованих активів, повноважень НАЗК з моніторингу способу життя чиновників.

Як писало РБК-Україна, в кінці листопада 2019 року набув чинності закон, яким відновилася кримінальна відповідальність за незаконне збагачення.

Зазначимо, у кінці липня минулого року в Генпрокуратурі допускали, що керівництво Окружного адміністративного суду міста Києва могло чинити тиск на прийняття рішення Конституційним судом України з приводу закону про незаконне збагачення.