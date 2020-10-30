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КСУ еще не принял решение по отдельным положениям законов о е-декларировании

Автор: РБК-Украина

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заявил, что суд еще не принял решение по поводу отдельных положений законов о е-декларировании. Нардепы просили проверить конституционность обязанности декларировать гражданского мужа или жену, несовершеннолетних детей, если они проживают с субъектом декларирования отдельно.

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Об этом он сказал в ходе брифинга.

"В этом деле очень большой блок борьбы с коррупцией выделен в отдельное производство. Суд по нему решение еще не принимал... это не турборежим. Это часть, которая была очевидной для определенного количества судей", - сказал Тупицкий.

В начале октября стало известно, что КСУ рассматривает представление 47 нардепов по поводу соответствия Конституции отдельных положений законодательства об ответственности за незаконное обогащение. Также на соответствие Основному закону просили проверить отдельные положения законов по е-декларированию, конфискации необоснованных активов, полномочий НАПК по мониторингу образа жизни чиновников.

Как писало РБК-Украина, в конце ноября 2019 года вступил в силу закон, которым восстановили уголовную ответственность за незаконное обогащение.

Отметим, в конце июля прошлого года в Генпрокуратуре допускали, что руководство Окружного административного суда Киева могло оказывать давление на принятие решения Конституционным судом Украины по поводу закона о незаконном обогащении.

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