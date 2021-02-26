Крим, зрадники і санкції. Навіщо Зеленський скликав РНБО

На сьогоднішньому засіданні Ради національної безпеки і оборони (РНБО) розглянуть питання, пов'язані з окупацією Криму. Крім того, очікується рішення про нові санкції.

Про це йдеться в повідомленні на сайті РНБО .

Також на засіданні обговорять:

Повідомляється, що закрита частина буде присвячена державній стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території АР Крим та Севастополя.

Нагадаємо, третє за місяць засідання Ради безпеки і оборони України заплановано на сьогодні, почнеться орієнтовно о 17:30. В Офісі президента зазначили, що на засіданні розглянуть оперативні рішення з актуальних питань державної безпеки.

На минулому засіданні РНБО ввели санкції проти народного депутата Віктора Медведчука, його дружини та прийняли таємне рішення по Донбасу.