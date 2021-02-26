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Крым, предатели и санкции. Зачем Зеленский созвал СНБО

Новина українською → Киев, Пятница 26 февраля 2021 13:50
Крым, предатели и санкции. Зачем Зеленский созвал СНБО Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

На сегодняшнем заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) рассмотрят вопросы, связанные с оккупацией Крыма. Кроме того, ожидается решение о новых санкциях.

Об этом говорится в сообщении на сайте СНБО.

Сообщается, что закрытая часть будет посвящена государственной стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя.

Также на заседании обсудят:

  • неотложные меры по противодействию угрозам нацбезопасности в сфере гражданства;
  • состояние расследования дел о государственной измене, дезертирстве и террористической деятельности, нарушении присяги;
  • применение санкций.

Напомним, третье за месяц заседание Совета безопасности и обороны Украины запланировано на сегодня, начнется ориентировочно в 17:30. В Офисе президента отметили, что на заседании примут оперативные решения по актуальным вопросам государственной безопасности.

На минувшем заседании СНБО ввели санкции против народного депутата Виктора Медведчука, его жены и приняли тайное решение по Донбассу.

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