Крим - відкрита рана для Росії, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав тему Криму відкритою раною для Росії. За його словами, про це свідчить реакція Кремля на створення Кримської платформи.

Про це Кулеба заявив в інтерв'ю "Обозревателю".

Міністр додав, що в МЗС є інформація про те, що Росія буде докладати чимало зусиль на всіх рівнях, щоб мінімізувати успіх Кримської платформи.

"Попри позицію Росії, ніби питання Криму для них закрите, їх реакція на Кримську платформу показала: Крим для Росії - відкрита рана. Ми добре насипали солі на неї, і я цим задоволений", - заявив Кулеба.

Він зазначив, що Україна поверне Крим і цей факт "не повинні ставити під сумнів ні на мить".

Раніше Кулеба пообіцяв зробити тему Криму "пекельної" для Російської Федерації.

Зазначимо, запуск Кримської платформи запланований на травень 2021 року. Її запустять на саміті в Києві. При цьому точної дати його проведення поки немає.

Також РБК-Україна писало, що колишній заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос заявив, що в Генштабі ЗСУ готували операцію по поверненню окупованого Криму.