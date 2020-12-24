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Кримську платформу запустять наступного року на саміті в Києві

Новость на русском → Київ, Четвер 24 грудня 2020 20:11
Кримську платформу запустять наступного року на саміті в Києві Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Кримська платформа буде запущена на саміті, який відбудеться у 2021 році в Києві. На цьому самміті зберуться лідери держав, а також представники різних міжнародних організацій.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Як пояснив міністр, Кримська платформа буде об'єднанням держав, міжнародних організацій, а також недержавних гравців. Вони, за його словами, повинні об'єднати свої зусилля довкола мети: деокупація Криму.

"У Кримській платформі буде декілька рівнів: міжурядовий, міжпарламентський та експертний рівень. За всіма цими напрямами буде розгорнута робота, яка наближатиме деокупацію Криму та його повернення до України", - додав він.

Кулеба зазначив, що в рамках Кримської платформи намагатимуться обмежити можливості для "російського свавілля в Криму".

"Ми будемо зміцнювати санкції, ми будем створювати такі умови у світовій політиці, які будуть витискати Росію з Криму", - наголосив міністр.

Нагадаємо, перший саміт Кримської платформи, згідно з планами МЗС, має відбутися у травні 2021 року. Точної дати кримського саміту поки що немає.

Додамо, нещодавно Україна запросила депутатів Європейського парламенту взяти участь у Кримській платформі.

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